Leichtathletik-Meeting : Zehnkampf-Weltmeister Kaul mit flottem Start in Ratingen

Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul hat beim Meeting in Ratingen einen guten Start erwischt.

Ratingen | Der 23 Jahre alte Mainzer rannte am Samstag die 100 Meter in 11,21 Sekunden und blieb nur knapp über seiner persönlichen Bestzeit (11,17). Zudem war er schneller als bei seinem WM-Triumph 2019 in Doha/Katar, als er 11,27 Sekunden benötigte. Dabei belegte Kaul in seinem Lauf den sechsten und letzten Platz. Die Führung nach der ersten Disziplin übern...

