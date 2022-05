Meeting in Götzis : Zehnkampf-Weltmeister Kaul erfüllt EM-Norm für München

Weltmeister Niklas Kaul kann sich nach einem nervenaufreibenden Zehnkampf auf die Heim-Europameisterschaften im August in München freuen.

Der 24-Jährige erfüllte am Sonntag beim Meeting in Götzis mit 8303 Punkten klar die EM-Norm von 8100 Punkten. „Die WM in Eugene ist mir sowas von egal, wenn ich dafür in München im Olympiastadion stehen kann“, sagte Kaul. Bei der ersten Mehrkampf-Qualifikation in Ratingen Anfang Mai hatte der Mainzer wegen eines eingeklemmten Nervs im Halswirbelbereic...

