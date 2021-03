Tischtennis : WTT-Auftaktsieg für Ovtcharov in Doha

Der deutsche Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov hat bei der Premiere der neuen Turnierserie WTT sein Auftaktmatch gewonnen.

Doha | Der Weltranglisten-Zwölfte besiegte in Doha den Iraner Noshad Alamiyan in 3:1 Sätzen und trifft nun im Achtelfinale auf den ehemaligen Europameister Emmanuel Lebesson aus Frankreich. Die deutschen Nationalspielerinnen Nina Mittelham und Shan Xiaona (beide Eastside Berlin) erreichten in der Hauptstadt Katars ebenfalls die Runde der besten 16. Mittel...

