Bundestrainer : Weinbuch über Kombinierer Frenzel: «Spaß treibt ihn an»

Kombinierer-Bundestrainer Hermann Weinbuch sieht den Erfolgshunger bei seinem langjährigen Top-Athleten Eric Frenzel noch lange nicht gestillt.

von dpa

16. Januar 2019, 04:50 Uhr

«Ihn treibt an, dass er einfach Spaß an der Kombination hat. Das ist sehr günstig und sehr wichtig. Dass er alles erreicht hat, weiß er auch. Aber man kann sich immer wieder neue Ziele setzen», sagte Weinbuch der Deutschen Presse-Agentur vor dem bedeutenden Triple der Nordischen Kombinierer in Chaux-Neuve an diesem Wochenende.

Am Freitag, Samstag und Sonntag kämpft das DSV-Team in Frankreich um den wichtigen Titel und arbeitet zudem weiter am Formaufbau für die WM in Seefeld, die am 19. Februar beginnt. Der 30 Jahre alte Frenzel hatte zuletzt Sprungprobleme und absolvierte auf einer kleinen Schanze in Seefeld Einzeltraining mit Weinbuch. «Wir haben dort Basisarbeit gemacht, um ein neues Gefühl aufzubauen», erklärte der langjährige Bundestrainer. Frenzel hatte dafür extra eine Weltcup-Pause eingelegt.