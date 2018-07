Getöteter Eiskunstläufer : Verdächtiger nach Messerattacke auf Ten festgenommen

Nach der tödlichen Messerattacke auf den kasachischen Eiskunstläufer Denis Ten ist einer der Angreifer festgenommen worden. Die Polizei hätte den Mann in Almaty gefasst und vernommen, teilte das Innenministerium des zentralasiatischen Landes mit.

von dpa

20. Juli 2018, 10:41 Uhr

Der Mann habe die Tat gestanden. Nach einem zweiten Verdächtigen werde gefahndet, hieß es. Ten, der bei den Olympischen Spielen in Sotschi 2014 Bronze gewonnen hat, war am Donnerstag durch Messerstiche getötet worden. Die Angreifer hätten die Seitenspiegel seines Autos stehlen wollen, berichteten kasachische Medien unter Berufung auf die Ermittler. Der 25-Jährige habe die Männer zur Rede stellen wollen, daraufhin hätten sie ihn mit einem Messer schwer am Oberschenkel verletzt. Ten verblutete und starb in einem Krankenhaus in seiner Heimatstadt Almaty.

Der Fall löste in der Sportwelt große Bestürzung aus. IOC-Präsident Thomas Bach reagierte geschockt auf den Tod des Kasachen und lobte ihn als großartigen Athleten. «Das ist wirklich eine schockierende Nachricht», sagte Jan Dijkema, Präsident der Internationalen Eislauf-Union, einer Mitteilung zufolge. Auch der Präsident der Ex-Sowjetrepublik Nursultan Nasarbajew sprach der Familie sein Mitgefühl aus. Ten zählte zu den beliebtesten Sportlern Kasachstans.