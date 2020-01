Big White : Snowboardcrosser auch bei zweitem Kanada-Weltcup chancenlos

Die deutschen Snowboardcrosser sind auch am zweiten Weltcup-Renntag im kanadischen Skigebiet Big White leer ausgegangen. Martin Nörl, Paul Berg, Leon Beckhaus und Umito Kirchwehm schieden im Viertelfinale aus.

Avatar_shz von dpa

26. Januar 2020, 22:23 Uhr

Bei den Frauen erwischte es Hanna Ihedioha ebenfalls in jener Runde. Tags zuvor hatte es gar kein Athlet von Snowboard Germany in das Viertelfinale geschafft. Die Siege am Sonntag gingen an den Italiener Lorenzo Sommariva und Belle Brockhoff aus Australien.