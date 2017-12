Zu starker Wind : Skisprung-Quali in Titisee-Neustadt verschoben

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Die Qualifikation wird am Samstag unmittelbar vor dem Teamwettkampf nachgeholt und anstelle eines Probedurchgangs durchgeführt.

Bevor die deutschen Topspringer Richard Freitag und Andreas Wellinger ihre Top-Plätze aber am Sonntag im Einzel verteidigen können, sind sie am Samstag als Mannschaft gefragt. Dort will Deutschland erstmals im Olympia-Winter ganz oben aufs Treppchen steigen. Bei den beiden bisherigen Teamwettbewerben siegte Norwegen, die Schützlinge von Bundestrainer Werner Schuster belegten die Ränge zwei und vier.

