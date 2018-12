Lillehammer : Skispringerin Iraschko-Stolz schwer gestürzt

Die österreichische Top-Skispringerin Daniela Iraschko-Stolz ist bei einem Trainingssprung in Lillehammer schwer gestürzt. Die 35-Jährige zog sich dabei eine schwere Nasenverletzung zu, wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) mitteilte.

von dpa

27. November 2018, 12:41 Uhr

Iraschko-Stolz war nach der Landung zu Fall gekommen und kopfüber im Auslaufhang der Anlage aufgeschlagen. Es bestand zunächst Verdacht auf einen Nasenbeinbruch. Die Teilnahme an den ersten Wettkämpfen des Winters in Lillehammer sagte Iraschko-Stolz zunächst aber nicht ab. «Wir müssen schauen, wie sich die Schmerzen in den nächsten Tagen entwickeln», erklärte ÖSV-Trainer Harald Rodlauer.