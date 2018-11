Sieg an Russen Klimow : Skispringer Leyhe holt erstes Einzelpodest

Skispringer Stephan Leyhe hat erstmals in seiner Karriere eine Podestplatzierung erreicht.

von dpa

18. November 2018, 17:00 Uhr

Der 26 Jahre alte Hesse belegte in Wisla nach Sprüngen auf 124,5 und 130,5 Meter überraschend den zweiten Platz und ließ damit auch die interne Konkurrenz um Olympiasieger Andreas Wellinger und Richard Freitag hinter sich. Der Sieg ging an Jewgeni Klimow, der damit den ersten Weltcup-Erfolg eines Russen überhaupt einfuhr. Der Japaner Ryoyu Kobayashi folgte auf Rang drei, Lokalmatador Kamil Stoch wurde nur Vierter. Andreas Wellinger als Elfter und Richard Freitag auf Rang 22 schafften es nicht in die Nähe des Podests.

Bei wechselnden Windbedingungen und einem schwierigen Aufsprunghang waren sechs der sieben DSV-Adler in den zweiten Durchgang gekommen. Skiflug-Weltmeister Daniel Andre Tande aus Norwegen sowie der österreichische Weltcup-Rekordgewinner Gregor Schlierenzauer waren schon nach dem ersten Sprung ausgeschieden.