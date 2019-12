Nach Knieverletzung : Skirennläufer Reichelt will Karriere fortsetzen

Innsbruck (dpa) Skirennläufer Hannes Reichelt will trotz seiner schweren Knieverletzung im Alter von 39 Jahren am Comeback arbeiten. Der Österreicher kündigte an, unbedingt in den Ski-Weltcup zurückkehren zu wollen.

Avatar_shz von dpa

31. Dezember 2019, 10:53 Uhr

«Das Ziel bleibt die WM 2021 in Cortina», sagte er bei einem Medientermin im Innsbrucker Sanatorium Kettenbrücke der Barmherzigen Schwestern. Der Super-G-Weltmeister von 2015 hatte sich bei seinem Sturz in der Weltcup-Abfahrt im italienischen Bormio das vordere Kreuzband, die äußeren Bänder sowie den Meniskus außen und innen komplett gerissen. Reichelt sprach von einem «Scheiß-Jahr, ausgenommen die Geburt meines Sohnes».