Riesenslalom : Skirennfahrer Luitz als Dritter mit Top-Saisonstart

So hatte sich Stefan Luitz den Start in die Saison vorgestellt. Beim ersten Riesenslalom in Beaver Creek rast der Allgäuer gleich aufs Podium. Dass er einen Sieg als zwischenzeitlich Führender verpasst, grämt ihn kaum.