Weltcup in Arosa : Skicrosserin Zacher holt zweites Podestresultat

von dpa

erstellt am 12.Dez.2017 | 21:04 Uhr

Allerdings musste die beste Fahrerin im deutschen Team dazu in Arosa nicht bis ins Finale vordringen, sondern profitierte vom witterungsbedingten Abbruch der K.o.-Runden am Dienstagabend. Deswegen wurden die Platzierungen aus der Qualifikation als Endergebnis gewertet. Schneller in der Quali war nur Sandra Näslund aus Schweden.

Celia Funkler schaffte auf Rang sieben die nationale Quali-Norm für die Winterspiele in Pyeongchang. Julia Eichinger holte als 13. die halbe Norm. Bester Deutscher bei den Herren war Paul Eckert auf Rang zehn. Auch er erfüllte damit die Hälfte der nationalen Norm für die Winterspiele im Februar. Der nächste Skicross-Weltcup findet bereits am Freitag im Montafon statt. Die Qualifikation ist tags zuvor.