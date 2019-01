Früherer Top-Skispringer : Severin Freund im Continental Cup auf dem Podest

Der frühere Skisprung-Weltmeister Severin Freund hat im zweitklassigen Continental Cup einen Podestplatz eingefahren und damit neues Selbstvertrauen getankt.

von dpa

12. Januar 2019, 18:40 Uhr

Beim zweiten Wettbewerb in Bischofshofen wurde der 30 Jahre alte Niederbayer Dritter und musste sich nur dem Slowenen Ziga Jelar und Clemens Aigner aus Österreich geschlagen geben. Mit Sprüngen auf 129 und 127 Meter deutete Freund seine frühere Klasse erstmals wieder richtig an. Der zweite Wettbewerb hätte eigentlich erst am Sonntag stattfinden sollen und wurde vorverlegt, weil weitere Schneemassen gemeldet sind.

Im ersten Einzel hatte Freund zuvor nur Rang elf belegt und war damit hinter Felix Hoffmann (3.) und Pius Paschke (4.) drittbester Deutscher. Bis zur WM in Seefeld bleiben dem Team-Olympiasieger von 2014 noch etwa fünf Wochen Zeit. Der erste Sieg im Pongau war deutlich an Aigner gegangen. Weltcup-Rekordsieger Gregor Schlierenzauer, der derzeit auch im Continental Cup um Formaufbau kämpft, wurde erst Neunter und dann Vierter.