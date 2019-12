Ski alpin : Rebensburg patzt in Lienz - Shiffrin holt 63. Sieg

Das Jahr 2019 war für Viktoria Rebensburg in ihrer Lieblingsdisziplin frustrierend. Weder im Weltcup noch bei den Weltmeisterschaften gelang ihr ein Sieg - das gab es zuletzt vor vier Jahren.

28. Dezember 2019, 14:42 Uhr

Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg hat erstmals seit vier Jahren wieder ein Kalenderjahr ohne Weltcup-Sieg im Riesenslalom abgeschlossen.

In Lienz patzte die Olympiasiegerin von 2010 im ersten Durchgang und konnte im zweiten Lauf mit am Ende Rang 14 nur noch Schadensbegrenzung betreiben. «Sagen wir es mal so: Ich habe auch im zweiten nicht das Gefühl gefunden wie ich Skifahren wollte und wie ich es auch kann», sagte Rebensburg der ARD. «Das ist ein Tag, den man vergessen muss und weitermachen.»

Rebensburgs letzter Sieg in ihrer Lieblingsdisziplin datiert auf den 23. Januar 2018 am Kronplatz. Marlene Schmotz kam beim 50. Weltcup-Rennen in den österreichischen Dolomiten auf einen ordentlichen 22. Platz.

Den Sieg holte sich überlegen Mikaela Shiffrin aus den USA vor Marta Bassino aus Italien (+1,36 Sekunden) und Katharina Liensberger aus Österreich (+1,82). «Es ist schwer zu glauben gerade», sagte Shiffrin, die noch beim letzten Riesenslalom in Courchevel mit Rang 17 enttäuschte und danach sehr emotional war. «Es ist dumm, es ist nur Skifahren. Aber es ist mir wichtig», sagte sie in Lienz.

Die 24-Jahre alte Olympiasiegerin ist mit nun 63 ersten Plätzen im Weltcup alleine auf Platz zwei der ewigen Bestenliste bei den Damen. Sie überholte Annemarie Moser-Pröll aus Österreich und hat nur noch Lindsey Vonn aus den USA vor sich, die in ihrer Karriere 82 mal gewonnen hat.

Zu Marcel Hirscher und Rang drei der geschlechterübergreifenden Bestenliste fehlen Shiffrin nur noch vier Siege. Rekordhalter ist der Schwede Ingemar Stenmark mit 86 Siegen im Weltcup.