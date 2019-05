Shorttrack : Olympiasieger Girard beendet Karriere mit 22 Jahren

Shorttrack-Olympiasieger Samuel Girard beendet im Alter von 22 Jahren überraschend seine Karriere.

von dpa

25. Mai 2019, 09:22 Uhr

Auf einer Pressekonferenz in Saguenay in der Provinz Quebec gab er Motivationsprobleme als Grund an. Als erster Kanadier hatte er bei den Winterspielen in Pyeongchang 2018 Olympia-Gold über 1000 Meter geholt. Ausserdem eroberte er in Südkorea mit der Staffel die Bronzemedaille.

Insgesamt sechs Medaillen gewann Girard bei Weltmeisterschaften.