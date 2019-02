Notz belegt Rang 18 : Norweger Roethe ist Weltmeister im Skiathlon

Der norwegische Langläufer Sjur Roethe hat den Weltmeister-Titel im Skiathlon gewonnen. Über 30 Kilometer setzte sich der 30-Jährige in Seefeld durch und eroberte damit seinen ersten WM-Titel im Einzel.

von dpa

23. Februar 2019, 13:58 Uhr

Auf der Zielgeraden hatte Roethe 0,1 Sekunden Vorsprung auf den Russen Alexander Bolschunow, der Silber holte. Bronze sicherte sich Norwegens Martin Johnsrud Sundby. Sein Landsmann, der Superstar Johannes Kläbo, wurde um mehr als vier Minuten abgehängt und belegte nur Rang 30. Damit landete er auch hinter Florian Notz (18.), Jonas Dobler (25.) und Andreas Katz (28.).

Beim Skiathlon müssen die Sportler die Hälfte der Strecke in der klassischen Technik bewältigen. Dann werden die Skier und Stöcke gewechselt, bevor der zweite Teil des Kurses in der Skatingtechnik zu laufen ist. Die Frauen absolvierten bei ihrem Wettbewerb die halbe Strecke. Gold ging an die Norwegerin Therese Johaug, die sich nach einer 18-monatigen Dopingsperre ihren insgesamt achten WM-Titel sicherte.