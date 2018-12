Ehemaliger Skispringer : Martin Schmitt über Trainerjob: «Etwas, was mich reizt»

Der frühere Weltklasse-Skispringer Martin Schmitt kann sich eine Zukunft als Trainer vorstellen.

von dpa

30. Dezember 2018, 10:55 Uhr

«Ja, das ist etwas, was mich reizt und was ich mir grundsätzlich vorstellen kann», sagte der 40-Jährige der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». «Kurzfristig, in den nächsten zwei, drei Jahren, aber eher nicht.»

Schmitt, der in Köln eine Ausbildung als Diplom-Trainer abgeschlossen hat, wurde in den vergangenen Wochen immer wieder als möglicher Nachfolger von Bundestrainer Werner Schuster gehandelt. Der Vertrag des 49 Jahre alten Österreichers läuft nach dieser Saison aus. Ob Schuster weitermacht, ist noch unklar. «Er hat eine sehr hohe Fachkompetenz, und ja, ich glaube, er verlängert», sagte Schmitt.