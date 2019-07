Ex-Topspringer : Martin Schmitt neuer Talent-Scout bei deutschen Skispringern

Der frühere Top-Skispringer Martin Schmitt gehört ab sofort zum Trainerstab des neuen Bundestrainers Stefan Horngacher. Der vierfache Weltmeister und Team-Olympiasieger fungiert als Talent-Scout beim Deutschen Skiverband (DSV), wie der Verband in Hinterzarten mitteilte.

von dpa

25. Juli 2019, 16:39 Uhr

Schmitt, der auch weiterhin als TV-Experte tätig sein wird, engagiert sich schon seit seiner aktiven Zeit für den Nachwuchs. «Das ist eine Aufgabe, die mich reizt. Skispringen liegt mir immer am Herzen, es ist mein Bedürfnis etwas weiterzugeben», erklärte Schmitt am Donnerstag.

Der Sportliche Leiter Horst Hüttel sagte: «Wir sind extrem glücklich, einen gemeinsamen Weg für eine Zusammenarbeit gefunden zu haben, dass Martin ganz unten an der Basis den Nachwuchs im Blick hat.» Schmitt hat die Ausbildung zum Diplomtrainer als Lehrgangsbester abgeschlossen.

Am Wochenende steht in Hinterzarten der Sommer-Grand-Prix auf dem Programm. Fehlen wird dabei noch Severin Freund. Nach ersten Versuchen im Windkanal soll der Team-Olympiasieger von 2014 nach einer Knieoperation in etwa vier Wochen auf die Schanze zurückkehren.