Weltcup Skispringen : Leyhe in Sapporo erneut bester Deutscher - Kraft siegt

Die deutschen Skispringer haben ihren Übersee-Trip ins japanische Sapporo ohne Podestplatzierungen beendet. Beim Weltcup im Olympia-Ort von 1972 kam Stephan Leyhe mit Sprüngen auf 133,5 und 126,5 Meter auf den achten Rang und war damit bester Deutscher.

von dpa

27. Januar 2019, 07:38 Uhr

Auch Markus Eisenbichler (16.) und Olympiasieger Andreas Wellinger (17.) schafften es in den zweiten Durchgang, hatten aber einen ordentlichen Rückstand auf die Spitze. Engelberg-Sieger Karl Geiger (35.), Moritz Baer (36.) und Felix Hoffmann (40.) flogen bereits nach ihrem ersten Versuch raus.

Der Sieg ging wie schon am Vortag an den Österreicher Stefan Kraft, der damit den dritten Erfolg in Serie feierte und seine aufsteigende Formkurve für die WM in Seefeld in gut drei Wochen demonstrierte. Der Slowene Timi Zajc und Vierschanzentournee-Sieger Ryoyu Kobayashi aus Japan komplettierten das Podest. Kobayashi behauptete damit auch seine souveräne Führung im Gesamtklassement. Einen Achtungserfolg verbuchte Noriaki Kasai: Der 46 Jahre alte Routinier wurde Siebter und holte damit sein mit Abstand bestes Saisonergebnis.