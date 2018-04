Personalwechsel : Kirchner wird Biathlon-Cheftrainer - Hönig Schieß-Coach

Die deutsche Biathlon-Nationalmannschaft hat nach Olympia gleich drei neue Trainer bekommen. Mit Beginn der Vorbereitung auf die kommende WM-Saison übernimmt Mark Kirchner die sportliche Gesamtverantwortung für die Weltcup-Teams der Damen und Herren.

von dpa

10. April 2018, 17:25 Uhr

Damen-Bundestrainer Gerald Hönig wird Schießtrainer, Männer-Coach Mark Kirchner der neue starke Mann im deutschen Biathlon.

Mit völlig unerwarteten Personalentscheidungen hat der Deutsche Skiverband am Dienstag nach einem äußerst erfolgreichen Olympia-Winter für ein Trainer-Beben gesorgt - und baut neben dem dreimaligen Olympiasieger Kirchner als Chefcoach für beide Weltcup-Teams künftig auf junge Leute aus Bayern.

Hönig-Nachfolger als Leitender Disziplintrainer des Damen-Teams um Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier wird der 36 Jahre alte Kristian Mehringer, sein Assistent der gleichaltrige Florian Steirer. Noch jünger ist der künftige Co-Trainer der Männer: Isidor Scheurl ist gerade einmal 32 Jahre alt, wurde aber bereits 2010 als Biathlon-Trainer des Jahres ausgezeichnet.

«Wir haben uns ganz bewusst für drei junge Trainer entschieden, die mit fachlichem Know-how und großem Engagement neue Impulse in beide Teams bringen werden», erklärte DSV-Sportdirektorin Karin Orgeldinger nach der Cheftrainerklausur des Skiverbandes in einer Verbandsmitteilung die überraschende Strategie. Mit Tobias Reiter und Andreas Stitzl waren zwei Trainer aus privaten und beruflichen Gründen ausgestiegen.

«Wir möchten den frischen Wind, die Motivation von uns Trainern reinbringen», sagte Mehringer nach seiner Ernennung der Deutschen Presse-Agentur. Der mit seiner Familie in Schleching, ganz in der Nähe des ehemaligen Weltklasse-Athleten Andreas Birnbacher, lebende Trainer tritt in große Fußstapfen, denn Hönig hat das deutsche Damen-Team nach der historischen Olympia-Pleite von Sotschi wieder in Fahrt gebracht.

Nachdem der Thüringer das Damen-Team von Uwe Müssiggang übernahm, gab es 25 Medaillen bei Olympia und Weltmeisterschaften, zwölf goldene waren darunter. «Noch erfolgreicher wird sicher schwierig. Aber wenn wir es schaffen, es so hinzubekommen, wie es die letzten Jahre gelaufen ist, dann können wir hochzufrieden sein», sagte Mehringer. «Die Messlatte liegt schon ziemlich hoch.»

Doch zuletzt war es im Weltcup-Team der Frauen nicht mehr ganz so harmonisch zugegangen. Einen Einblick ins Teamgefüge hatte Franziska Hildebrand gegeben, als sie Hönig nach dem olympischen Staffel-Debakel in der «Mitteldeutschen Zeitung» harsch kritisiert hatte. Später ruderte die 30-Jährige, die mittlerweile über ihr Karriereende nachdenkt, zwar zurück, doch die Lawine war ins Rollen gekommen.

Vor allem Kirchner ist jetzt als verantwortlicher Cheftrainer der Frauen- und Männermannschaft gefordert: Der 48 Jahre alte Thüringer soll die Harmonie aus dem Männer-Team nun auch in die Frauen-Mannschaft bringen. Zuletzt war Uwe Müßiggang in ähnlicher Funktion von 2010 bis 2014 im Einsatz, hatte aber mit Kirchner und Hönig zwei erfahrene Coaches an seiner Seite.

Der ebenfalls am Stützpunkt Oberhof tätige Hönig soll dafür sorgen, dass es am Schießstand für die Skijäger besser läuft. «Die Entwicklung der vergangenen Jahre hat uns gezeigt, dass dem Thema Schießen sowohl in der Nachwuchsförderung als auch im absoluten Spitzenbereich eine immer größere Bedeutung zukommt», wurde der 59-Jährige in der Mitteilung zitiert.

Sein Nachfolger, der in den letzten Jahren bei den Juniorinnen tätig war, ist für die Skijägerinnen kein Unbekannter, arbeitet der Familienvater doch am Stützpunkt in Ruhpolding - und dort trainieren fast alle deutschen Frauen. «Ich bin schon im Kontakt mit den Mädels. Die Zusammenarbeit muss passen. Das Vertrauen muss passen. Das ist das Wichtigste», sagte Mehringer.