In Salt Lake City : Ihle und Dufter holen Olympia-Plätze über 1000 Meter

Der Inzeller Dufter, der den Weltcup in der vergangenen Woche in Calgary wegen einer Grippe verpasste, kam in 1:09,65 nur auf Rang 19 ins Ziel. Die Plätze 19 und 20 (Ihle) im Gesamtweltcup reichen gerade für Olympia. Der Russe Denis Yuskow gewann den Lauf auf der schnellen Bahn von Salt Lake City in 1:06,92 Minuten.

Zuvor hatte die Japanerin Nao Kodaira den Weltrekord über 1000 Meter auf 1:12,09 Minuten geschraubt. Der Ausnahmeläuferin war zudem am Wochenende der sechste Erfolg im sechsten Rennen über 500 Meter gelungen. Die 33 Jahre alte Gabriele Hirschbichler (Inzell) kam in 1:15,76 Minuten nicht über Platz 20 hinaus.

