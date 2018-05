Skispringen : Freitag und Wellinger führen DSV-A-Kader an

Olympiasieger Andreas Wellinger und Richard Freitag führen den A-Kader der deutschen Skispringer für den kommenden WM-Winter an.

von dpa

15. Mai 2018, 17:14 Uhr

Insgesamt befinden sich acht Athleten in der sogenannten Lehrgangsgruppe 1a, wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstag mitteilte. Neben Wellinger und Freitag wird auch Severin Freund aufgelistet, der zuletzt zweimal schwer am Kreuzband verletzt war und nun sein Comeback geben möchte.

Auch Karl Geiger, Stephan Leyhe, Markus Eisenbichler, Pius Paschke und Constantin Schmid gehören zu den acht Athleten. Die Nordische Ski-Weltmeisterschaft findet im kommenden Winter in Seefeld in Tirol statt.