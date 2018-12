Ski alpin : Dürr und Geiger für City Event in Oslo qualifiziert

Lena Dürr und Christina Geiger dürfen beim City Event am Neujahrstag in Oslo antreten. Die beiden Skirennfahrerinnen sind damit die einzigen deutschen Vertreterinnen bei dem Parallel-Slalom in Norwegen.

von dpa

30. Dezember 2018, 11:26 Uhr

Von den Herren wäre Felix Neureuther startberechtigt gewesen, verzichtet nach Angaben eines Sprechers des Deutschen Skiverbands aber auf die Teilnahme und trainiert stattdessen für den nächsten Spezial-Slalom in Zagreb am 6. Januar.