Ski alpin : Dreßen erleichtert: Verletzungen nicht ganz so schlimm

Planegg (dpa) - Deutschland bester Skirennfahrer, Thomas Dreßen, kann aufatmen und womöglich am kommenden Wochenende in Norwegen schon wieder im Weltcup starten.

Avatar_shz von dpa

02. März 2020, 13:15 Uhr

Die Schulterverletzungen, die sich der 26-Jährige am Wochenende beim Sturz beim Weltcup-Super-G in Hinterstoder zugezogen hatte, sind nicht so schlimm wie befürchtet. Wie Untersuchungen vom DSV-Mannschaftsarzt Manuel Köhne und dem Schulterspezialisten Ernst Wiedemann aus München ergaben, hat der Abfahrtsspezialist eine Subluxation (nicht vollständige Ausrenkung) beider Schultergelenke erlitten.

«Die Subluxation der rechten Schulter blieb ohne strukturelle Folgeschäden», sagte Köhne laut DSV-Mitteilung. «Die subluxierte linke, nach dem Sturz von Beaver Creek 2018 operierte Schulter, weist dagegen eine Kapselzerrung sowie eine Einblutung der vorderen Schultermuskulatur auf. Diese Verletzung wird konservativ, durch Schonung und abschwellende Maßnahmen in Verbindung mit funktioneller Belastung behandelt.»

Sollte es einen günstigen Heilungsverlauf geben, könne Dreßen in einigen Tagen wieder mit dem Training beginnen, befanden die Ärzte. Dreßen zeigte sich erleichtert. Er spüre die Nachwirkungen der ausgekugelten Schultern zwar, sei aber «zuversichtlich, nach Kvitfjell reisen zu können. Vor Ort entscheide ich dann, ob ein Start bei den Rennen Sinn macht.»

Am Samstag findet in Kvitfjell das nächste Abfahrtsrennen, am Sonntag ein Super-G statt. Bei beiden Rennen gehört der dreimalige Abfahrtssieger dieser Saison zu den Favoriten.