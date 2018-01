Hintergrund : Drei Siege bei der Vierschanzentournee gab es häufiger

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Karmann 1 von 1

05.Jan.2018

Allerdings gab es vor Kamil Stoch, der in Bischofshofen diese Gelegenheit hat, schon neun andere Athleten, die bei der letzten Station noch den Grand Slam realisieren konnten. Der Japaner Yukio Kasaya gewann 1971/1972 die ersten drei Springen und wurde am Ende nicht einmal Gesamtsieger bei der Tournee, weil er nach der dritten Station abreisen musste, um sich auf die Olympischen Spiele 1972 in Sapporo vorzubereiten.

Die Dreifachsieger und ihr Abschneiden bei der letzten Station in Bischofshofen:

Saison Athlet Nation Ergebnis in Bischofshofen 1953/1954 Olaf B. Björnstad Norwegen 3. 1958/1959 Helmut Recknagel DDR 15. 1959/1960 Max Bolkart Deutschland 5. 1962/1963 Toralf Engan Norwegen 4. 1968/1969 Björn Wirkola Norwegen 2. 1971/1972 Yukio Kasaya Japan nicht angetreten 1997/1998 Kazuyoshi Funaki Japan 8. 2001/2002 Sven Hannawald Deutschland 1. 2005/2006 Janne Ahonen Finnland 2. 2017/2018 Kamil Stoch Polen offen