Weltcup in Ljubno : Deutsche Skisprung-Frauen im Teamwettbewerb abgehängt

Die deutschen Skisprung-Frauen sind beim Teamspringen im slowenischen Ljubno deutlich abgehängt worden. In der Besetzung Svenja Würth, Juliane Seyfarth, Selina Freitag und Katharina Althaus belegte das Quartett des Deutschen Skiverbandes (DSV) den vierten Platz.

Avatar_shz von dpa

22. Februar 2020, 13:17 Uhr

Auf die siegreichen Österreicherinnen um Gelb-Trägerin Chiara Hölzl und die starke Eva Pinkelnig fehlten für Deutschland auf der Normalschanze über 90 Punkte (45 Meter). Das Podium komplettierten die Teams aus Slowenien und Norwegen. Althaus holte im letzten der insgesamt acht Sprünge noch das russische Team ein.

Ohne die verletzt fehlenden Team-Weltmeisterinnen Carina Vogt und Ramona Straub läuft es in diesem Winter für die deutschen Frauen holprig. Schon beim ersten Teamspringen im Januar im japanischen Zao war das Team von Bundestrainer Andreas Bauer deutlich hinter den Podiumsplätzen zurückgelegen. Am Sonntag steht in Ljubno noch ein Einzel auf dem Programm.