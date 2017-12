FIS-Rennen in Seefeld : Biathlon-Weltmeisterin Dahlmeier gewinnt Langlauf-Sprint

vergrößern 1 von 1 Foto: Martin Schutt 1 von 1

von dpa

erstellt am 02.Dez.2017 | 16:48 Uhr

Die 24-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen nutzte das Rennen bei den Langlauf-Spezialistinnen - ähnlich wie auch 2015 - als Vorbereitung auf ihren Saisoneinstieg im Biathlon-Weltcup in der kommenden Woche in Hochfilzen.

Gesamtweltcupsiegerin Dahlmeier hatte aufgrund einer Erkältung auf den Saisonauftakt der Skijäger in Östersund verzichtet. Auch vor zwei Jahren war sie wegen mehrerer grippaler Infekte nicht zum Start in Östersund gelaufen, hatte dann aber in Seefeld den 5-Kilometer-Langlauf für sich entschieden.

Ergebnisliste