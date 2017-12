FIS verkündet : Alpine Kombination in St. Moritz wird am Sonntag nachgeholt

In St. Moritz soll es nun doch eine Alpine Kombination geben. Einen Tag nach der Entscheidung, den am Freitag abgebrochenen Wettkampf an diesem Wochenende weder fortzusetzen noch nachzuholen, verkündete der Skiweltverband FIS am Samstag die Neuigkeit.