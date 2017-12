Shiffrin lag vorn : Alpine Kombination in St. Moritz nach Slalom abgebrochen

vergrößern 1 von 1 Foto: Giovanni Auletta 1 von 1

von dpa

erstellt am 08.Dez.2017 | 13:15 Uhr

Am Samstag und Sonntag sind im Engadin noch zwei Super-G geplant, an denen auch Deutschlands beste Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg teilnehmen möchte. Am Freitag waren die deutschen Starterinnen in Gedenken an den verunglückten Nachwuchsfahrer Max Burkhart mit Trauerflor gestartet.

Nach dem Slalom hatte die Gesamtweltcupführende Mikaela Shiffrin die beste Ausgangssituation für die Kombination gehabt. Sie wäre mit 0,39 Sekunden Vorsprung auf Weltmeisterin Wendy Holdener aus der Schweiz in den Kombinations-Super-G gestartet. Lena Dürr und Kira Weidle waren ausgeschieden, Michaela Wenig kam am Freitag mit 4,72 Sekunden Rückstand auf Rang 35.

Im Slalom gab Julia Mancuso aus den USA ihr Comeback nach mehr als zweieinhalb Jahren Verletzungspause. Die neunmalige Medaillengewinnerin bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen ist aber noch weit von der Stärke früherer Jahre entfernt und kam mit fast acht Sekunden Rückstand auf Shiffrin ins Ziel.

