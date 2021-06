Tennis-Grand-Slam-Turnoer : Wimbledon-Wildcards für Murray und Venus Williams

Der Brite Andy Murray und Venus Williams aus den USA haben für den Rasen-Klassiker in Wimbledon jeweils eine Wildcard erhalten.

London | Das teilten die Organisatoren mit. Der nach zwei Hüftoperationen in der Tennis-Weltrangliste weit nach hinten gerutschte Murray konnte beim dritten Grand-Slam-Turnier der Saison bislang 2013 und 2016 den Titel gewinnen. Venus Williams konnte in Wimbledon bislang fünf Mal triumphieren. Das Turnier beginnt am 28. Juni. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.