BBL-Final-Serie : Wille gegen Energie: Bayern und Alba vor nächstem Doppelpack

In der extrem komprimierten Final-Serie zwischen dem FC Bayern und Alba Berlin könnte schon am Wochenende ein Meister feststehen. Die größere Klasse und Erfahrung haben die Gastgeber.

München | Die beiden Branchengrößen Alba Berlin und FC Bayern sind mit zwei hart umkämpften Duellen in die Finalserie um die deutsche Basketball-Meisterschaft gestartet - am Wochenende könnte nun schon in München eine Entscheidung um den Titel fallen. Bei dem Showdown nach einer für beide Teams extrem langen und intensiven Saison geht es weniger um sportlich...

