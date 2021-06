Leichtathletik : Weltmeisterin Mihambo trotz Bestweite Zweite in Florenz

Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo kommt der Sieben-Meter-Marke immer näher.

Firenze | Beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten am Donnerstag in Florenz gelang der 27-Jährigen von der LG Kurpfalz mit 6,82 Meter ihr bisher weitester Sprung im Freien im Olympia-Jahr. Zuvor hatte sie mit 6,68 Metern in Dessau und mit 6,62 Metern am vergangenen Sonntag bei den deutschen Meisterschaften gewonnen. Vor fast genau zwei Jahren gelang Mi...

