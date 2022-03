Krieg in der Ukraine : Welt-Kanuverband schließt Russen und Belarussen aus

Der Welt-Kanuverband ICF hat Athleten aus Russland und Belarus aufgrund der russischen Invasion in die Ukraine bis auf weiteres von allen Veranstaltungen ausgeschlossen, gab der Verband bekannt.

Zusätzlich zu den Athleten habe das ICF-Exekutivkomitee beschlossen, alle Offiziellen aus Russland und Belarus von der Teilnahme an vom Verband sanktionierten Veranstaltungen sowie von der Teilnahme an Sitzungen, Ausschüssen und Foren des ICF auszuschließen, hieß es weiter.Bereits in der vergangenen Woche hatte die ICF drei Veranstaltungen, die in dies...

