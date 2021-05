Schwimm-Weltmeister : Wellbrock freut sich über Impfangebot vor Olympia

Deutschlands Top-Schwimmer Florian Wellbrock ist dankbar, dass er noch vor den Olympischen Spielen die Möglichkeit zu einer Corona-Impfung erhalten soll.

Duna Arena | „Ich denke, das ist sehr wichtig für alle, dass wir uns vor den Spielen und in Tokio nicht anstecken oder infizieren können - oder nur mit einem sehr leichten Verlauf“, sagte der 23 Jahre alte Doppelweltmeister am Montag am Rande der Europameisterschaft in Budapest. Wellbrock, der in Ungarn im Freiwasser antreten will, ergänzte: „Ich könnte mir näm...

