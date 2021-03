Hallen-Europameisterschaft : Weitsprung-Ass Mihambo holt EM-Silber

Zum Titelgewinn hat es für die Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo bei der Hallen-EM in Torun nicht gereicht. Im letzten Versuch wird sie noch auf den Silberrang verdrängt.

Arena Torun | Es gibt noch viel zu tun für Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo bis zu den Olympischen Spielen in Tokio. Bei der Hallen-EM in Torun/Polen hat es zu Gold nicht gereicht. Silber mit 6,88 Meter sind ein schwacher Trost, auch wenn es die erste Medaille für sie bei einem Titelkampf unter dem Dach war. „Es war ein Schritt in die richtige Richtung“,...

