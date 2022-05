Leichtathletik : Weitsprung-Ass Mihambo freut sich auf Jahr mit EM und WM

Mit dem Diamond-League-Meeting in Birmingham geht es für Deutschlands Top-Leichtathletin Malaika Mihambo in dieser ungewöhnlichen Saison so richtig los.

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Miha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.