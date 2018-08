European Championships : Wasserspringer Hausding scheidet überraschend vom Einer aus

Wasserspringer Patrick Hausding hat das EM-Finale vom Ein-Meter-Brett überraschend verpasst. Der 29 Jahre alte Berliner landete im Royal Commonwealth Pool von Edinburgh mit insgesamt nur 316,65 Punkten auf Rang 14.

von dpa

07. August 2018, 13:05 Uhr

Hausdings Synchronpartner vom Dreier Lars Rüdiger schied als 13. mit 328,20 Zählern ebenfalls aus und verpasste den Wettkampf der besten Springer am Nachmittag um einen Platz. Wegen einer Oberschenkelzerrung konnte Rekordeuropameister Hausding in Schottland bislang nur sehr eingeschränkt trainieren. Am Vortag war er im Mixed-Team-Wettkampf noch geschont worden.