NBA : Wagner: Noch keine Entscheidung über Teilnahme am Draft

Das deutsche Basketball-Talent Franz Wagner will sich mit einer Entscheidung über die Teilnahme am NBA-Draft in diesem Jahr noch Zeit lassen.

Ann Arbor | Der Bruder von NBA-Profi Moritz Wagner (Washington Wizards) spielt vom 20. März an für die Michigan Wolverines bei der US-Collegemeisterschaft, erst danach wird sich der 19-Jährige zu seiner Zukunft äußern. „Mein kompletter Fokus liegt auf Samstag und unserem Erstrundenspiel. Alles andere kommt von ganz alleine, das habe ich über die Jahre so gelernt“...

