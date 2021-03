Basketball : Wagner bei US-Collegemeisterschaften im Viertelfinale raus

Das deutsche Basketball-Talent Franz Wagner hat bei den US-Collegemeisterschaften mit seinen Michigan Wolverines das Halbfinale unerwartet verpasst.

Ann Arbor | In einer umkämpften Partie gegen die Bruins der University of California verfehlte der letzte Wurf des 19 Jahre alten Bruders von NBA-Profi Moritz Wagner den Korb und Michigan verlor 49:51. Die favorisierten Wolverines trafen keinen der letzten acht Versuche aus dem Feld und hatten so 5:44 Minuten lang nur Punkte aus Freiwürfen. Zwei davon verwande...

