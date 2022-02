Paralympics in Peking : Vor Paralympischen Winterspielen: Wieder drei Corona-Fälle

Im Vorfeld der Paralympischen Winterspiele in Peking sind bei der Ankunft der Teilnehmer erneut drei Corona-Fälle festgestellt worden.

Wie die Organisatoren berichteten, seien am Flughafen zwei Infizierte unter den Sportlern und Teammitgliedern sowie eine weitere Ansteckung unter den anderen Paralympics-Teilnehmern entdeckt worden. Innerhalb der hermetisch abgeschlossenen olympischen Blase habe es keine Fälle gegeben. Die Paralympischen Spiele werden am 4. März in der chinesischen Ha...

