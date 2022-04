Reitsport : Von Bredow-Werndl gewinnt erstmals Dressur-Weltcup

Erstmals gibt es bei einem Weltcup-Finale in der Dressur einen deutschen Heimsieg: Jessica von Bredow-Werndl feiert in Leipzig Platz eins. Bei den Springreitern sind die Aussichten nicht so gut.

Jessica von Bredow-Werndl winkte fröhlich strahlend ins Publikum und tätschelte ihr Pferd nach dem Gewinn des Dressur-Weltcups 2022. Die 36-Jährige aus dem bayerischen Tuntenhausen sicherte sich den Titel in Leipzig vor rund 7000 Zuschauern mit ihre Stute Dalera. Sie erhielt 90,836 Prozent. Platz zwei ging an die Dänin Cathrine Dufour mit Vamos Amigos...

