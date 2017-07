Siebter Sieg in Serie : Volleyballerinnen erreichen bei Grand Prix Finalrunde

vergrößern 1 von 1 Foto: Laurent Gillieron 1 von 1

Beim 3:0 (25:18, 25:21, 25:15) gegen Tschechien war Außenangreiferin Jana-Franziska Poll mit zwölf Punkten beste deutsche Angreiferin. Schon vor ihrem letzten Spiel gegen Peru sind die Schmetterkünstlerinnen damit bei der Finalrunde in Ostrau fest dabei. Dort treffen sie auf Südkorea, Polen und Gastgeber Tschechien. Für Koslowskis Team geht es in Ostrau nach dem Abstieg 2016 um die Rückkehr in die erste Grand-Prix-Gruppe.

Grand-Prix-Historie

Spielplan

DVV-Kader

Statistik

von dpa

erstellt am 23.Jul.2017 | 10:12 Uhr