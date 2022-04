Königsklasse des Motorsports : Volkswagen bestätigt Formel-1-Pläne von Audi und Porsche

Audi und Porsche haben eine Hürde für einen möglichen Einstieg in die Formel 1 ab 2026 genommen. Der Aufsichtsrat der Volkswagen AG bestätigt die Pläne der beiden Konzernmarken.

Audi und Porsche können ihre Formel-1-Pläne weiter verfolgen. Vorstand und Aufsichtsrat der Volkswagen AG, der Porsche AG und der Audi AG bestätigten in einer Sitzung „Planungen der beiden Konzernmarken für einen eventuellen Einstieg in die Formel 1“. Audi habe „grundsätzlich die Möglichkeit, 2026 in die Königsklasse des Motorsports einzusteigen“, um d...

