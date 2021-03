Freestyle-Weltmeisterschaften : Vockenspergers Quali schürt Hoffnung bei Snowboard-WM

Die Weltelite trifft sich bei Freestyle-Weltmeisterschaften zur Qualifikation für die Finals und ein Snowboarder aus Deutschland bekommt die beste Bewertung? Klingt verrückt, ist in den USA aber passiert.

Aspen | Nach den drei WM-Medaillen für die Raceboarder sind die Chancen auf weiteres Edelmetall für die deutschen Snowboarder gleich zu Beginn der Freestyle-Titelkämpfe in den USA viel größer geworden. Der 21 Jahre alte Leon Vockensperger machte sich mit einer überragenden Qualifikation in Aspen zu einem unerwarteten Medaillenkandidaten im Slopestyle. In d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.