Vor Olympia : Viele Fragezeichen bei Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler

Knapp fünf Jahre nach seinem Olympia-Gold von Rio kämpft Thomas Röhler um Form, Gesundheit und Nominierung. Die 90-Meter-Würfe seines Rivalen Johannes Vetter sieht er nicht unkritisch.

Braunschweig | Auch auf die Frage, wie es um sein Selbstbewusstsein bestellt ist, antwortete Thomas Röhler mit einem Lächeln. „Gut! Ich weiß ja, was ich trainiert habe.“ Was der Speerwurf-Olympiasieger von 2016 wirklich drauf hat - das weiß wenige Wochen vor den Tokio-Spielen allerdings kaum jemand. Bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften am Samstag in B...

