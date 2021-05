Leichtathletik : Vetter führt 50-köpfiges Aufgebot für die Team-EM an

Der deutsche Speerwurf-Rekordler Johannes Vetter aus Offenburg wird das 50-köpfige Aufgebot für die Team-EM am 29.

Darmstadt | und 30. Mai in Chorzow anführen. Wie der Deutsche Leichtathletik-Verband mitteilte, werden auch die Speerwurf-Europameisterin Christin Hussong aus Zweibrücken und die wiedererstarkte Sprinterin Lisa Mayer, die zuletzt 2017 für den DLV aktiv war, zu den Startern gehören. Im Dreisprung tritt in Polen der frühere Europameister Max Heß aus Chemnitz an....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.