Großer Preis von Aserbaidschan : Vettel Zweiter in Baku - Perez siegt nach Verstappen-Crash

Spektakel in Baku. Sergio Perez gewinnt ein Formel-1-Rennen, in dem Teamgefährte Max Verstappen lange führt. Sebastian Vettel fährt noch auf das Podest und freut sich über sein bestes Resultat für Aston Martin.

Bakı | Mit der Trophäe für Platz zwei in der einen und einer großen Champagner-Flasche in der anderen Hand genoss Sebastian Vettel seine überraschende Formel-1-Podiumsrückkehr. „Ich bin jetzt wirklich auf Wolke sieben. Wir haben kein Podest erwartet, das macht es umso besser“, sagte der viermalige Weltmeister in Baku: „Ich hoffe, dass wir jetzt regelmäßig...

