Formel 1 : Vettel vor Rückkehr: Wie „zu spät zur Schule kommen“

Sebastian Vettel fühlt sich vor seinem verspäteten Einstieg in die Formel-1-Saison, als würde er „zu spät zur Schule kommen“. Das sagte der viermalige Weltmeister in einer Mitteilung seines Aston-Martin-Rennstalls vor dem Großen Preis von Australien in Melbourne.

Der 34-jährige Hesse hatte die ersten beiden Saisonläufe in Bahrain und Saudi-Arabien wegen einer Infektion mit dem Coronavirus verpasst. Vettel war in seiner Schweizer Wahlheimat in der Quarantäne zum Zusehen verdammt. „Nachdem ich fast einen Monat nicht im Auto war, wird es wichtig, bei den Trainingseinheiten zu lernen“, sagte der Heppenheimer nun: „...

