Formel 1 : Vettel-Unfall im letzten Formel-1-Training in Melbourne

Ein Unfall nach einem Fahrfehler hat Sebastian Vettel das abschließende Training vor dem Großen Preis von Australien verdorben.

Der 34-Jährige schlug mit seinem Aston Martin am Samstag in Melbourne in der Streckenbegrenzung ein, nachdem er kurz zuvor auf dem Albert Park Circuit die Kontrolle verloren hatte. „Sorry, Jungs“, funkte der viermalige Formel-1-Weltmeister aus Hessen an sein Team. Die Übungseinheit musste anschließend unterbrochen werden. Am Auto wurde die linke Vorder...

