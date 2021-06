Formel 1 in Frankreich : Verstappen Schnellster im Abschlusstraining von Le Castellet

Der WM-Führende Max Verstappen hat auch im Abschlusstraining beim Großen Preis von Frankreich die schnellste Runde gedreht.

Le Castellet | Der 23-Jährige verwies im Red Bull am Samstag wie schon bei seiner Bestzeit am Vortag den Finnen Valtteri Bottas im Mercedes auf den zweiten Platz. Dritter in Le Castellet wurde der Spanier Carlos Sainz jr. im Ferrari. Dagegen lief es bei Titelverteidiger Lewis Hamilton nicht nach Wunsch. Der Brite hatte im zweiten Silberpfeil erneut Mühe auf dem n...

